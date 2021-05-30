Şenol Güneş A Milli Takım'la 75. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile yarın oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 75. karşılaşmasına çıkacak.

TÜRKİYE 591. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 22. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 22. özel maçını Gine'ye karşı oynayacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 21 özel maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

KAYNAK: AA

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