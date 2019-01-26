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Şenol Güneş: Ayrılık olabilir, gayet normal

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.01.2019 07:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Beraberliği değerlendirdi

Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" dedi.

Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" dedi.

Sakatlanan Mirin için konuşan tecrübeli antrenör, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Mirin için konuşan tecrübeli antrenör, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ın ayrılığı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal" cevabını verdi.

Vagner Love'ın ayrılığı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal" cevabını verdi.

Ricardo Quaresma'Nın kırmızı kart görmesi ve transfer iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Quaresma istekliydi ama daha etkili olabilirdi. Lens de daha etkili olabilirdi. Quaresma'nın kırmızı görmesi yanlış. Rakibin agresifliğini oyuncuların daha sakin götürmesi gerekiyordu, yanlış yaptı" açıklamasını yaptı.

Ricardo Quaresma'Nın kırmızı kart görmesi ve transfer iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Quaresma istekliydi ama daha etkili olabilirdi. Lens de daha etkili olabilirdi. Quaresma'nın kırmızı görmesi yanlış. Rakibin agresifliğini oyuncuların daha sakin götürmesi gerekiyordu, yanlış yaptı" açıklamasını yaptı.
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Spor Toto Süper Lig şenol güneş Erzurumspor Beşiktaş

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