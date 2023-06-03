Şenol Güneş Kasımpaşa maçının ardından öyle şeyler dedi ki... "Şimdi konuşma hakkım doğdu!"

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye çıkaran Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç önünde "Susma hakkımı kullanıyorum" diyen Güneş, maç sonu açıklamasında TFF'ye yönelik oldukça sert ifadeler kullandı.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇTI"

Öncelikle karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, "Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum." dedi.

"NELERİ KONUŞACAĞIMI BİLMİYORUM"

Öte yandan "Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERMEK ZORUNDA KALDIM"

"Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum."

"GENEL KURULA KATILMAYACAĞIM"

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF'de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez TFF Genel Kuruluna katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi."

