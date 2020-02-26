Şenol Güneş "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması"na katıldı: (1)

İZMİR (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendi karakterlerini ortaya koymaları halinde alacakları sonucun takımı üst tura çıkartacağına inandığını söyledi.

İzmir Ticaret Odası'ndaki "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuşan Güneş, oyuncu olarak İzmir'e geçmişte çok geldiğini, o dönemde kullanılan İzmir Atatürk Stadı'nın futbol oynanmak için çok uygun olmadığını anlattı.

Kişisel olarak hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olmanın gururunu taşıdığını belirten Güneş, "Biz Avrupa'da henüz üst seviyeye gelmedik. Sorunlarımız, eksiklerimiz var ama iyi yerdeyiz. Geçmişte malzemesi olmayan, tesisi olmayan hatta bir şehirden bir şehire gitmeyi zor sağlayan bir durumdan çok daha iyi durumlara geldik." ifadelerini kullandı.

Güneş, Türk futbolunun daha üst seviyeye gelme imkanının olduğunu da belirterek, "Yaraları fazlasıyla olan bir takımımız varken, yaraları sarılmış, geride bırakılmış, yepyeni bir takımla yarışmaya girdik. Yaralı takıma da ilgi de azdı, yalnızdık. Çözümü kendi içinde arandı. Bu döneme iyi bir başlangıç var. Bu bir adımdır." diye konuştu.