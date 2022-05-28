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Şenol Güneş'in kayınvalidesi vefat etti

28.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Güneş'in kayınvalidesi vefat etti

A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:47
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:50
Yatsı
21:35
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

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