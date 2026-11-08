Senoz Vadisi’nde kar altında adrenalin zirvesi

Türkiye’nin dört bir yanından ve Gürcistan’dan organizasyona katılan yüzlerce Enduro ve ATV sporcusu, zorlu etaplardan oluşan parkurlarda ödül kürsüsüne çıkabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 sınıflarında kürsü için ter döktü. İlk gün Seslidere ekstrem parkurunda, ikinci gün ise kar yağışı altında Uzundere etabında nefes kesen anlar yaşandı.

Sporcular, Karadeniz’in kendine özgü doğasında hazırlanan parkurlarda teknik becerilerini, hızlarını ve dayanıklılıklarını sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele etti. Zorlu parkurları aşan sporculara Senoz Vadisi’nin yemyeşil ormanları, yüksek dağları ve büyüleyici yayla manzarası eşlik etti. İzleyiciler de hem sportif mücadeleye şahitlik edip hem de Senoz Vadisi’nin güzelliğiyle buluştu. Senoz Vadisi’nin güzelliği kar yağışıyla kartpostalları aratmayan bir görüntü sundu.

Etkili olan kar yağışı altında gerçekleştirilen ve katılımcılara ekstrem bir deneyim sunan yarış sonunda dereceye giren isimler belirlendi. Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası ilk yarışı Ağrı’da gerçekleşmişti. Rize’den sonra 3 ayak yarışı ise 21-22 Kasım’da Kocaeli’nde yapılacak.

OGÜN BAYSAN: "RİZE SPOR TURİZMİNDE MARKA ŞEHİR HALİNE GELİYOR"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, yarışa katılanlarla destek veren herkese teşekkür ederek, "Burada doğal güzellikleriyle zorlu parkurun birleştiği coğrafya mücadele eden tüm sporcularımız şampiyon olmuş sayılır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük bir organizasyona imza attık. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı’na da ayrıca teşekkür ederiz. Rize bu tür etkinlikler sayesinde spor turizminde marka şehir haline geliyor" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yarışlara katılan 102 sporcu arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Şampiyonada başarıya ulaşan sporcular, ödüllerini Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve TMF yetkililerinden oluşan heyet tarafından verildi. Ödüllerini alan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Yarışta en hızlı grubun yer aldığı Enduro GP’de Bayram Uysal (TTMK) ilk sırayı alırken, Mehmet Taha Tomak (IZMOK) ikinci ve Ümit Kaya (FOSK) üçüncü oldu.

Sıralama şu şekilde oluştu:

E1A: 1. Ümit Kaya, 2. Kenan Kazan, 3.Kemal Deveci

E2A: 1. Nurdoğan Kuzu, 2. Murat Can Köse, 3. Mehmet Sadıç

E3A: 1. Bayram Uysal, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Konstantin Lobzhanidze

E1B: 1. Mehmet Çetin, 2. İbrahim Çakır, 3. Ömer Faruk Üçüncü

E2B: 1. Murat Akın, 2. Mustafa Temiz, 3. Hakan Taylan

E3B: 1. Mikail Gürgen, 2. Nuri Sarıalioğlu, 2. Erdem Kocaman

Gençler: 1. Mehmet Taha Tomak, 2. Berkay Sarı, 3. Yusuf Kayra Çelik

Veteran: 1. Murat Kökçü, 2. Fırat Şahin, 3. Sedat Uyar

EC: 1. İlhan Yolal 2. İsmail Aşkın Mengene, 3. Cihan Sarı

ATV1: 1.Muzaffer Şengül, 2. Burak Topbaş, 3. Hakan Bozkurt

ATV2: 1.Miraç Özgül, 2.Murat Yatgın, 3.Halit Altıntaş

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır