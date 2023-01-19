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  4. Sentetik hap taşıyan torbacıları Ödemiş polisi yakaladı

Sentetik hap taşıyan torbacıları Ödemiş polisi yakaladı

19.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir aracı durduran polis ekipleri araç içerisinde bin 600 adet sentetik ecza ürünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler lakası önceden belirlenen aracı İzmir Ödemiş Yolu’nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede reçetesiz bin 600 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.S. ve F.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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