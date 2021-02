SEO ve dijital pazarlamada çalışmalar yerini yapay zekaya bırakacak

Yapay zeka her sektörde olumlu etkileri gün geçtikçe artarken, insanların fark edemeyeceği şekilde birçok bilgileri hızlı olarak analiz ederek sonuçlara daha kolay ulaşıyor. Her sektörde olumlu yönde ilerleyen yapay zeka gelişen teknoloji ile birlikte bazı sektörlerde ise değişimlere neden olabilecek.

İnternet dünyasının gelişmesi ve insanların sürekli olarak veriler yüklemesi ile birlikte kullanıcıların arama motorlarında aradığı web siteleri de bir yarış içerisine girdi. Arama motoru optimizasyonu web sitelerinin arama motorlarında daha fazla görünür olmasını ve daha çok kitleye ulaşmak için ziyaretçi kazanmasını sağlayan SEO isimli bir tekniktir. Arama motorlarının algoritmalarına uygun olarak hazırlanan internet siteleri, insanların kullanımlarına bağlı olarak değişimler gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak interneti kullanan her işletmenin ve girişimcinin büyümesi, arama motorlarında ise yükselmesi tamamen dijitale bağlıdır. SEO ile dijital ortamda rekabet içerisinde bulunan sektörler, pazarlama ve insanlara ulaşmak açısından arama motorlarında gün geçtikçe daha da fazla bir yarış içerisine girmiş durumdadır.