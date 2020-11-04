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SEPAŞ borçlu aboneler için faiz affı süresini uzattı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:54 | Son Güncelleme

Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasında son başvuru tarihini 31 Aralık’a uzattı.Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasını uzattı.

Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasında son başvuru tarihini 31 Aralık’a uzattı.
Sepaş Enerji, 2020 öncesinden kalan ve icralık olan borçlara faiz affı uygulamasını uzattı. Abonelerden gelen yoğun istek üzerine, kampanyadan son yararlanma tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Türkiye’nin önde gelen elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, abonelerine pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorluklara karşı yeni çözümler geliştiriyor. Bu süreçte, fatura borçlarına 9 aya varan taksit imkânı ve son ödeme tarihini belirleme gibi seçenekler sunulurken, geçtiğimiz ay başlayan, icra borçlarına faiz affı kampanyası da uzatıldı. 31 Ekim’e kadar geçerli olan uygulama, abonelerden gelen yoğun talebin ardından 31 Aralık’a dek yürürlükte olacak.
Yıl sonuna dek devrede olacak kampanya sayesinde salgın döneminde abonelerin yaşamını kolaylaştıracak yeni bir çözüm daha hayata geçirilecek. Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan, icraya sevk edilmiş fatura borçlarından gecikme faizi alınmıyor. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan müşteriler, 31 Aralık tarihine kadar telefonla çağrı merkezini arayarak Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilecek.

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