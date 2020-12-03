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Sepaş çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 13:37 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında, resmi makamlar tarafından yürürlüğü konan tedbirler doğrultusunda, Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma saatleri değişti.Sepaş Enerji yürürlüğü konan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, 7 Aralık Pazartesi günü itibari ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma düzeni 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri olarak belirlendi.

Sepaş çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

Korona virüs ile mücadele kapsamında, resmi makamlar tarafından yürürlüğü konan tedbirler doğrultusunda, Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma saatleri değişti.
Sepaş Enerji yürürlüğü konan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, 7 Aralık Pazartesi günü itibari ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin çalışma düzeni 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri olarak belirlendi. Uygulama Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde bulunan toplam 26 Müşteri Hizmetleri Merkezinin tümünde geçerli olacak. Vatandaşlar ayrıca Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde yapılan abonelikle ilgili birçok işlemi kurumun internet sitesi üzerinden “Online İşlemler” sekmesine tıklayarak veya kurumun çağrı merkezini arayarak gerçekleştirebilecek.

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