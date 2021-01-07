Sepaş Enerji, 2021'e hizmet kalitesini yükseltme hedefiyle başlıyor

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, 2021'e kalite standartlarını yükseltme hedefiyle başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sepaş Enerji, 2020 boyunca tüketiciye güvenilir dijital çözümlerin sunulduğu, temiz enerji çalışmalarının geliştirildiği ve salgın tehdidine karşı önlemlerin alındığı yoğun bir süreç geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Üst Yönetcisi (CEO) Çağrı Poyraz, 2021'de hizmet kalitesini artırmak ve müşteri deneyimini bir üst noktaya taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Şirket olarak, 2020 bizim için başarılı bir sene oldu. Yıl boyunca sürdürdüğümüz tüketici odaklı stratejimiz sayesinde müşteri deneyimini üst düzeyde tuttuk. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar, dijitalleşme adımları ve toplum sağlığına öncelik tanıyan uygulamalarımız Sepaş Enerji'nin bu zorlu yılı verimli biçimde değerlendirmesine katkıda bulundu. 2021’de bu çıtayı yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Salgın tehdidine karşı geliştirilen çözümlerin tüketici alışkanlıklarını da değiştirdiğini aktaran Poyraz, şunları kaydetti: