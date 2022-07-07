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Sepaş Enerji, Fortune 500 listesinde 84. sıraya yükseldi

07.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sepaş Enerji, Fortune 500 listesinde 84. sıraya yükseldi

Sepaş Enerji, iş ve ekonomi dergisi Fortune'un Türkiye'nin en büyük şirketlerini listeleyen "Fortune 500" araştırmasında 1 basamak yükselerek 84. sıraya çıktı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmada şirketlerin 2021'deki net satış rakamlarına göre sıralandığı liste ile Türkiye'nin en büyükleri belirlendi.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, bu yıl da Fortune 500 listesinde ilk 100'e girdi. Şirket, genel listede 1 basamak yükselerek 84. sıraya yükseldi.

Enerji sektörü kategorisinde de yükselişini sürdüren şirket, bu listede de 1 basamak çıkarak, 10. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, ekonomik koşullara karşı müşterilerinin beklentilerine göre hazırlanmış ihtiyaçlara yanıt veren hizmetler sunduklarını belirterek, "Ayrıca dijital uygulamalarımızı sürekli geliştirip müşterilerimiz için her an ulaşılabilir çözüm ortağı olmaya devam ettik." ifadesini kullandı.

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