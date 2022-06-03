Sepaş Enerji Geyve'de yeni müşteri hizmetleri merkezi açacak

Sepaş Enerji, 6 haziranda Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni müşteri hizmetleri merkezi açacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni müşteri hizmetleri merkezinde, hızlı işlem olanaklarıyla hizmet verilecek.
Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut bina kapatılacak. Müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla açılacak yeni merkezde tüm sağlık önlemleri eksiksizce uygulanacak.
Öte yandan, Sepaş Enerji müşterileri, abonelikleriyle ilgili tüm işlemlerini fiziksel olarak müşteri hizmetleri merkezlerini ziyaret etmeden de dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
Şirketin teknolojik altyapı yatırımları konusundaki istikrarlı çalışmaları sayesinde geçen yıl dijital müşteri oranı yüzde 52 olarak kayıtlara geçti.
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