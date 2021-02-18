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Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı

18.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı

Sepaş Enerji tarafından, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, Kocaeli’de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Sepaş Enerji tarafından, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.
Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, Kocaeli’de soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Sepaş Enerji personelleri, müşteri hizmetleri merkezlerinin önüne sokak hayvanlarının beslenmesi için mama bırakıyor. Düzenli olarak kaplara mama ve su dolduran çalışanlar, aynı zamanda soğuktan donmak üzere olan kuşa da yardım etti. Sabah saatlerinde müşteri hizmetleri merkezi yakınlarında bir kuşun donmak üzere olduğunu fark eden personeller, kuşu hemen içeri alarak ısıtmaya başladı. Donmaktan son anda kurtulan kuşa, mama ve su veridi.

Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı

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Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

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