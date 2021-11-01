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  4. Sepaş Enerji'den icra takibindeki fatura borçlarına sıfır gecikme faizi

Sepaş Enerji'den icra takibindeki fatura borçlarına sıfır gecikme faizi

01.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 50 bin abonenin 2021 yılı öncesine ait icralık borçlarına 30 Kasım'a kadar faiz affı uygulanacak

Sepaş Enerji'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorlu ekonomik koşullarda elektrik kullanıcılarına rahat nefes aldırmak amacıyla icralık borçlardaki faiz affı uygulamasını bir kez daha hayata geçireceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan şirket gecikmiş fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 50 bin abonenin 2021 yılı öncesine ait icralık borçlarına, 30 Kasım’a kadar faiz affı uygulanacak.

Kampanya kapsamında, 2021 yılı öncesine ait icra takibindeki elektrik borçlarının gecikme faizleri tamamen silinecek. 2021 yılı öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının yapılandırılması durumunda gecikme faizleri alınmayacak.

Bugün başlayacak kampanyayla salgın etkisinde geçen 2020 ve öncesi yıllara ait icralık fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacak. Sepaş Enerji'de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Kasım tarihine kadar 0535 340 59 91 ve 0531 954 47 01 telefon numaralarını arayarak yapılandırma başvurularını kolayca yapabilecek.

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