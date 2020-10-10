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Sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

MANİSA HABERLERİ  | 10.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde D-300 karayolu üzerinde kavşaktan geçiş yapmak isteyen sepetli motosiklete otomobil çarptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde D-300 karayolu üzerinde kavşaktan geçiş yapmak isteyen sepetli motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet üzerinden savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kula’ya bağlı Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manaklar Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasında bulunan kavşaktan geçiş yapmak isteyen Mustafa Domat (75) idaresindeki plakasız ve sepetli motosiklete İzmir-Ankara D-300 karayolunda Uşak yönünden İzmir yönünde doğru seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 45 ABA 561 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Domat, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye akın eden Domat’ın ailesi ve yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat K. ise, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan sepetli motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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