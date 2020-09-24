Seracılığı öğrenip sertifika aldılar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, İŞ-KUR, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Gündüzbey Yeşilkonak’ta gerçekleşen ‘Seracılık Dikim İşçiliği’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Başkan Çınar, bilinçli tarım uygulamalarıyla bölgeye örneklik teşkil eden hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulan Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u tarım belediyeciliğinde markalaştırmak adına başlattıkları yatırımlar ve projeleri, eğitim hizmetleriyle taçlandırdıklarını söyledi.

“İyi tarım uygulamalarını güçlü yatırımlarla destekliyoruz”

Yeşilyurt’un tarım alanındaki zengin potansiyelini ön plana çıkarmak adına hizmetlerine devam ettiğini belirten Başkan Çınar, “İŞ-KUR, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz ‘Seracılık Dikim İşçiliği’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Yeşilyurt’umuzu tarım alanında markalaştırıp ülke çapında adını duyurmak amacıyla başlattığımız farklı ve dikkat çekici yatırımlarımızı, kurslar ve eğitim programlarımızla daha sağlam bir zemine yerleştirmeye çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ülke genelinde başlatılan İyi Tarım Uygulamalarına Yeşilyurt’tan kalıcı ve güçlü bir destek vermek adına kamu ve kurumlarımızla, çiftçilerimizle ve bu işe gönül verenlerle el ele vermiş durumdayız. Pandemi süreciyle birlikte vatandaşlarımızın yerli, doğal ve hijyenik ürünleri tüketmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Doğal ürünlere olan ilgiyi artırmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz tarımsal projelerimizi büyük bir azim ve gayretle çalışarak tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’u tarım belediyeciliğinde markalaştıracak yatırımlarımızın temeline, bütün hizmetlerimizde olduğu gibi eğitim faktörünü yerleştirdik. Eğitim olmazsa hiçbir yatırımın anlamı kalmaz ve kalıcı da olmaz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz çatısı altında hem projeler uyguluyoruz hem de eğitim çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilikle uğraşmak isteyen, kendi toprağını işleyip güzel ürünler çıkarmak isteyen vatandaşlarımızın bilgili olmalarına ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri adına eğitim çalışmalarını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kayısı Araştırma Enstitümüz ile ortaklaşa kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızdaki laboratuvar ortamlarında meyve, sebze, bakliyat ürünlerini ekiyoruz, rulo çim üretim üretiyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturup Malatya’da farklı bir çalışmanın da altına imza attık. Tüm bu yatırımlarımızı alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde yapıyoruz. Bizler her bir karesi farklı bir zenginliğe sahip güzel ilçemizin bu potansiyelini ön plana çıkarmak için bir yandan yatırımlar yaparken diğer taraftan çiftçilerimize ziraat mühendislerimiz aracılığıyla hem teknik destek hem de bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Ziraat Mühendislerimiz, ücretsiz fide desteği verdiğimiz çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip edip, yapılması gerekenleri akademik bilgiler ışığında çiftçilerimize veriyorlar, fidelerimizin dikim, bakım ve toplanma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Buradaki hedefimiz, verimli topraklarımızı bilinçli bir bakış açısıyla değerlendirip doğal ürünleri artırmak, fidelerimizi sağlıklı şartlarda yetiştirmek, ata tohumlarımıza sahip çıkıp tohum bankası kurmaktır. Çiftçilerimizin elinde bulunan, atadan gelen tohumları alıp değerlendirip ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz” dedi.