YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

02.08.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de ithal cihazlarla uyuşturucu üretilen 2 katlı serada 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Dış cephesi aynalı camla kaplı iki katlı serada, skunk bitkisi yetiştirmek için yurt dışından getirilmiş havalandırma sistemi, ısı ölçer, özel lambalar, sıvı bitki besleyiciler, ampul, yansıtıcı aynalar, filtre, sıvı gübre, hava dengesi için vantilatör ve buhar makinesi ile zaman ayarlı sulama sistemi ele geçirildi.

Narkotik madde arama köpeği "Çine"nin kullanıldığı operasyonda, sevkiyata hazır 26 kilogram skunk ile 80 torba toprak, 1420 saksı, 198 çimlendirme kapsülü, hassas terazi, 2 tüfek, şarjör, 67 fişek, 34 tarihi sikke, 4 sentetik ecza hap, 19,81 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda poşet bulundu.

Gözaltına alınan İ.Y. ve O.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazdağları’ndaki cam seyir terasına ziyaretçi akınıKazdağları’ndaki cam seyir terasına ziyaretçi akını
Marmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam notMarmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam not
Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulunduHaber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir uyuşturucu

Kırşehir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Geredoglu eczanesi
Merkez
Merkez eczanesi
Kaman
Safir eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.