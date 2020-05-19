YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Serada uyuşturucu üretimine jandarma baskını

Serada uyuşturucu üretimine jandarma baskını

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde serasını uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Serada uyuşturucu üretimine jandarma baskını

Antalya’nın Kaş ilçesinde serasını uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 3,5 kilo esrar, uyuşturucudan temin ettiği 6 bin 800 TL para ele geçirildi.
Kaş il.esi Çavdır mahallesindeki bir serada uyuşturucu madde üretildiği yönünde ihbar alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek operasyon başlattı. N. S. isimli şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, evde yaptıkları aramalarda, 3.5 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL ile şüpheliye ait serada 23 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan N. S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.