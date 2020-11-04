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Seralarda yetişiyor aşevinde pişiriliyor

KARABÜK HABERLERİ  | 04.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) çeşitli kursların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aşevi olarak da hizmet veriyor.SAKEM Emek şubesinde her gün 23 aileye 50 kişilik ücretsiz yemek gönderiliyor.

Safranbolu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) çeşitli kursların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aşevi olarak da hizmet veriyor.
SAKEM Emek şubesinde her gün 23 aileye 50 kişilik ücretsiz yemek gönderiliyor. Safranbolu Belediyesi seralarında yetiştirilen ürünler yemeklerde kullanılıyor. Kentte desteğe ihtiyacı olan aileler tespit edilerek, aşevinde pişirilen yemekler günde 2 öğün olacak şekilde hazırlanarak sefer taslarına konularak ailelerin evlerine bırakılıyor. Bu uygulamadan, maddi durumu yeterli olmayan ve sağlık sorunları sebebiyle yemek pişiremeyen aileler ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi kişiler faydalanabiliyor. Düzenli aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemek çeşitleri, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sosyal belediyecilik anlayışıyla Safranbolu’da yaşayan vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini ve pandemi tedbirleri kapsamında aşevinde yemeklerin pişirildiğini belirtirken, ‘’Bizler vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını öncelikli tutan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize hizmet veren ekibimiz, her sabah saat 10.30’da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. Burada pişen yemeklerimizin çoğu kendi seralarımızda ürettiğimiz, çeşitli sebzeler ve kış için hazırladığımız ürünlerden oluşuyor. Aşevinde bayan aşçılar tarafından yapılan yemeklerin hijyen kuralları içinde pişirilmesi sağlanıyor. Çalışanlar; galoş, bone, eldiven ve önlüklerini giymeyi de ihmal etmiyor ’’dedi.

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