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  4. Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!

Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!

22.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Seray Sever'den flaş Doya Doya Moda açıklaması!

Doya Doya Moda yoluna kadın yarışmacılarla devam ediyor. 22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı mücadelesine devam edecek. Yarışmadaki performans değişikliğini Seray Sever açıkladı.

Doya Doya Moda’da format değişikliği merak edildi. yeni format ile ilgili bir açıklama yapıldı. Rabia ve Adnan’ın birinci olduğu haftanın finalinde Seray Sever, erkek yarışmacılar için verilen kararı açıkladı.

Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini yaptığı sevilen moda yarışmasında format değişikliğine gidildi.

Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu.

"Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz.”

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