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Seraya yılın ilk çiçek tohumunu Başkan Köse ekti

11.01.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Belediyesi, Yazıköy’de bulunan 18 dönümlük arazide 8 adet serasında yaz için hazırlıklara başladı.Seraya yılın ilk çiçek tohumunu Belediye Başkanı Elif Köse ekti.

Safranbolu Belediyesi, Yazıköy’de bulunan 18 dönümlük arazide 8 adet serasında yaz için hazırlıklara başladı.
Seraya yılın ilk çiçek tohumunu Belediye Başkanı Elif Köse ekti. Seraya ekilen, begonya, horoz ibiği, bodur kadife ve sardunya çiçeği yaz aylarında Safranbolu sokaklarını renklendirecek. Yaz aylarında 4 dönümlük araziye dikilmek üzere lavanta ve çavuş üzümü üretilmeye de başlandı. Aynı arazide safran yetiştirilmek üzere 5 dönümlük arazi de hazır hale getirildi.
Yazıköy’de bulunan bir adet seranın çiçek üretim kapasitesinin yaklaşık 30 bin olduğu, şimdilik bin adet begonya tohumu ekildiğini belirten Başkan Köse, 8 seraya da organik çiftlik gübresi dökülerek hazırlandığını kaydetti. Yeni seralar için de zemin hazırlıklarının yapıldığı bilgisini veren başkan Köse, “Bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiğimiz seralarımıza bugün ilk tohumu ektik. Sera dışında kalan arazilerde yetiştireceğimiz lavanta ve çavuş üzümü için de toprağı hazır hale getirdik. Kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alabilmek için tarımın yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Safranbolu özelinde tarımsal alanda faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin halkı teşvik ederek, tarıma yönlendirecek çalışmalar yapmasını da önemsiyorum’’ dedi.

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