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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

07.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.

Şampiyona, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kapanış programı ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kaş ilçesi hava muhalefeti

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