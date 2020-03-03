Serbest dalışta 11 Türkiye rekoru kıran sporculara ödülleri verildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Tekirdağ’da gerçekleştirilen ve 11 Türkiye rekoru kırıllan Serbest Dalış Havuz Kulüplerarası Federasyon Kupası ve Serbest Dalış Havuz Bireysel Şampiyonasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Başarılı serbest dalış sporcusu Yaren Yılmaz, 4 ayrı disiplinde kırdığı Türkiye rekorları ile yarışmalarda en çok rekora imza atan isim oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında erkeklerde Serbest Dalış Havuz Kulüplerarası Federasyon Kupası, kadınlarda ise Serbest Dalış Havuz Bireysel Şampiyonada 11 Türkiye rekoru kırıldı. Kadınlarda 4 spor kulübünden 25 sporcu şampiyonluk için, erkeklerde 6 spor kulübünden 45 sporcu federasyon kupası için nefeslerini tuttu.

Yarışmaların en başarılı ismi Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü’nden Yaren Yılmaz oldu. Yılmaz, 8x50 metre dayanıklılık apnea parkurunu 5.48 dakikada, 16x50 metre daynıklılık apnea yarışmasını 13.21 dakikada, dinamik apnea çift palette tek nefeste 125 metre ve dinamik apneada tek nefeste 150 metrelik dereceleriyle gençlerde 4 ayrı Türkiye rekoru kırdı. Gençlerde 3 ayrı rekor daha kırıldı. Yarışmalara bireysel olarak katılan Neriman Süphan Yücel, dinamik apnea paletsizde tek nefeste 93 metrelik mesafesiyle gençlerde Türkiye rekorunu kırdı. Türk Balık Adamları Spor Kulübü’nden Damla Pınar Özdemir, 100 metre hız apnea yarışını 43.65 saniyede tamamlayarak bu disiplinde gençler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü’nden Murat Şenel, 8x50 metre dayanıklılık apnea yarışını 5.51 saniyede tamamlayarak gençlerde yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü’nden Bilge Çingigiray, dinamik apnea paletsizde tek nefeste 110 metrelik derecesiyle ve statik apneada sualtında 6 dakika 32 saniye nefes tutarak büyüklerde 2 ayrı Türkiye rekorunun sahibi oldu. Büyüklerde 2 Türkiye rekoru da Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcusu Yasemin Ulucan’dan geldi. Ulucan, 8x50 metre dayanıklılık apnea parkurunu 5.25 dakikada tamamlayarak büyüklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. 100 metre hız apnea’da ise 41.10 saniyelik derecesiyle yarışmalardaki ikinci büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Serbest Dalış Havuz Kulüplerarası Federasyon Kupası erkekler açık yaş takım puan sıralamasında ODTÜ Spor Kulübü 343 puan ile birinci olurken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü 332 puanla ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü 276 puanla üçüncü oldu.

Serbest dalış havuz yarışlarında büyükler ve gençler yaş gruplarındaki mücadeleler paletsiz dinamik apnea, çift palet dinamik apnea, monopalet dinamik apnea, statik apnea, 8x50 metre dayanıklılık apnea, 16x50 metre dayanıklılık apnea ve hız apnea disiplinlerinde yapıldı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, “Serbest dalış havuz yarışlarında rekor kıran tüm oyuncuları alkışlıyorum. Her defasında kendilerine aşarak, başarı çıtasını yukarı taşıyorlar. Sualtı topluluğu ailesi olarak onlarla gurur duyuyoruz. Öte yandan müsabakalara katılan tüm sporculara ve kulüplere teşekkür ediyorum. Organizasyona destek veren Spor Genel Müdürlüğü’müze, Gençlik Spor İl ve İlçe müdürlükleri ve Tekirdağ Valiliği’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



