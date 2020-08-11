YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Serbest piyasanın fındık alım fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek

Serbest piyasanın fındık alım fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek

GİRESUN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Giresun’da 2020 yılı fındık hasadının başlamasının ardından serbest fındık piyasında gözler ihracatçılara çevrildi.

Serbest piyasanın fındık alım fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek

Giresun’da 2020 yılı fındık hasadının başlamasının ardından serbest fındık piyasında gözler ihracatçılara çevrildi. İhracatçıların önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantının ardından serbest piyasa fiyatları belirlenecek.
Karadeniz bölgesinin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındık, resmi olarak 8 Ağustos günü toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapacağı Giresun kalite fındık için 22,5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak fiyatların açıklanmasının ardından serbest piyasa için fındık fiyatlarının belirlenmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde ihracatçıların gerçekleştireceği toplantının ardından serbest piyasa fiyatları belirlenecek. Giresunlu fındık tüccarlarının tahminleri 21 ile 22 lira civarı fiyat verilmesi yönünde.
Fındık tüccarı Ayhan Kır, serbest piyasayı ihracatçıların belirlediğini belirterek “Şu an yeni sezon ürünü için ihracatçıların fiyat belirlemesini bekliyoruz. Geçen sezonun ürünü için şu an piyasa 20 lira civarı fiyat veriliyor. Yeni sezon ürünü için önümüzdeki cuma ya da pazartesi günü ihracatçıların gerçekleştireceği toplantıda belirlenecek fiyatlara göre fındık alımına başlayacağız. Şu anki fiyatların hepsi geçersiz” dedi.
Serbest piyasanın 21 ile 22 lira civarı olabileceğini belirten tüccar Adnan Güner, “2020 yılı ürünü henüz pazara inmedi. Ama yeni sezon ürünü için 21 ile 22 lira civarı bir fiyat konuşuluyor. Yeni ürün için henüz pazara inmediği için bir piyasa oluşmadı. Kimi üreticiler fındığını topladı kimisi henüz bahçeye girmedi. Fındığın toplanması, kurutulması derken en erken 1 hafta sonra pazara inmeye başlar. Geçen sezon ürünü için 19 ile 20 lira gibi fiyattan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Giresun Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:47
Sabah
05:26
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Giresun Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Feridunoğlu Eczanesi
Merkez
Özçakır Eczanesi
Merkez
Karaibrahimoğlu Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı”

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı”

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.