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Sercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampında

12.09.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20-30 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak Dünya Dövüş Olimpiyatları için Kayseri’den antrenörlüğünü Göksel Cingöz’ün yaptığı iki Muaythai sporcusu kota aldı.

Sercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampında

Dünya Dövüş Olimpiyatları 20-30 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak. Önemli organizasyon için Türkiye’den sadece 4 sporcu kota alabildi. Kota alan dört sporcudan ikisi ise Kayserili Muaythai sporcuları oldu. Dünya ve Avrupa dereceleri bulunan SercanKoç ile Samet Kartal bu önemli organizasyon için kota alırken, milli takımın Ankara’da yaptığı kampa katıldılar.

Sporcuların Antrenörü Göksel Cingöz, “İki sporcumuz da daha önce birçok kez Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandı. Suudi Arabistan’da yine iki sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcularıma başarılar diliyorum” dedi.


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