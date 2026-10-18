SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Serdar Ali Çelikler'den olay sözler! "Derbi sonrası istifa haberini duyarsınız"

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin zirvenin en güçlü adayı olabileceğini belirten yorumcu, transfer beklentilerinin yanı sıra İsmail Kartal’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Serdar Ali Çelikler'den olay sözler! "Derbi sonrası istifa haberini duyarsınız"
Cevdet Berker İşleyen

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki konumunu değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin doğru transferlerle zirvenin en güçlü adayı olabileceğini belirten Çelikler, yaşanan krizlerin çözülememesi durumunda ise teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin tartışmaya açılabileceğini söyledi.

"STOPER TAKVİYESİ YAPILMALI"

Serdar Ali Çelikler den olay sözler! "Derbi sonrası istifa haberini duyarsınız" 1

Fenerbahçe'nin kadrosuna bir orta saha oyuncusu ve bir stoper takviyesi yapması halinde şampiyonluk yarışında rakiplerinin önüne geçebileceğini savunan Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlileri şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gördüğünü ifade etti.

Çelikler, "Fenerbahçe, bir 8 numara ve bir stoperle en büyük aday. Kim ne yaparsa yapsın, 1 numaralı aday diyorum." sözleriyle takımın potansiyeline dikkat çekti.

"İSTİFA HABERİNİ DUYARSINIZ..."

Serdar Ali Çelikler den olay sözler! "Derbi sonrası istifa haberini duyarsınız" 2

Fenerbahçe'de saha dışındaki sorunların ve yaşanan krizlerin çözüme kavuşturulamaması halinde tablonun değişebileceğini belirten Çelikler, "Bu krizler çözemezse salı akşamı 'İsmail Kartal istifa' haberini duyarsın; derbiden sonra adaya veda olur."

Deneyimli yorumcu, krizlerin devam etmesi durumunda salı akşamı teknik direktörün istifasının gündeme gelebileceğini öne sürerken, derbinin ardından şampiyonluk yarışında dengelerin değişebileceğini ve Fenerbahçe'nin hedeflerine veda edebileceğini dile getirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem!Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem!
Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic...Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber! Dusan Vlahovic...
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal istifa Serdar Ali Çelikler son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.