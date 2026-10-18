Serdar Ali Çelikler'den olay sözler! "Derbi sonrası istifa haberini duyarsınız"

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki konumunu değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin doğru transferlerle zirvenin en güçlü adayı olabileceğini belirten Çelikler, yaşanan krizlerin çözülememesi durumunda ise teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin tartışmaya açılabileceğini söyledi.

"STOPER TAKVİYESİ YAPILMALI"

Fenerbahçe'nin kadrosuna bir orta saha oyuncusu ve bir stoper takviyesi yapması halinde şampiyonluk yarışında rakiplerinin önüne geçebileceğini savunan Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlileri şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gördüğünü ifade etti.

Çelikler, "Fenerbahçe, bir 8 numara ve bir stoperle en büyük aday. Kim ne yaparsa yapsın, 1 numaralı aday diyorum." sözleriyle takımın potansiyeline dikkat çekti.

"İSTİFA HABERİNİ DUYARSINIZ..."

Fenerbahçe'de saha dışındaki sorunların ve yaşanan krizlerin çözüme kavuşturulamaması halinde tablonun değişebileceğini belirten Çelikler, "Bu krizler çözemezse salı akşamı 'İsmail Kartal istifa' haberini duyarsın; derbiden sonra adaya veda olur."

Deneyimli yorumcu, krizlerin devam etmesi durumunda salı akşamı teknik direktörün istifasının gündeme gelebileceğini öne sürerken, derbinin ardından şampiyonluk yarışında dengelerin değişebileceğini ve Fenerbahçe'nin hedeflerine veda edebileceğini dile getirdi.