Serdar Aziz: Başakşehir'in konumu bizi ilgilendirmiyor

Ersun Yanal'ın kendisine destek verdiğini vurgulayan Serdar, "İnanıyorum ki bundan sonra her şey daha iyi olacak. Hocamız bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu hem de şimdi çok yardımcı oluyor" dedi.

İşte FB TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in sözleri...

"Antrenman eksikliğim çok fazlasıyla vardı. 1 aya yakın kadro dışı kaldım Galatasaray'da. Bu süreçte Ersun Hocam beni çok istedi. Kendisine teşekkür ederim. Tabii istenmek çok güzel. Yavaş yavaş hazır olmaya başladım. Kayserispor maçı oynadık, kötü bir skor aldık ama oynamak bana iyi geldi. Rizespor maçında gol attım, hem onun için hem de kondisyon açısından bana iyi geldi. İnanıyorum ki bundan sonra her şey daha iyi olacak. Hocamız bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu, hem de şimdi çok yardımcı oluyor. Ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum kendisine.

"BİZİM KADAR KADRO DERİNLİĞİ OLAN BAŞKA TAKIM YOK"

Ersun Hoca geldikten sonra takım arkadaşlarımın söylediğine göre büyük bir değişim var. Biz de çok memnunuz. Bizim konum açısından farklı hesaplar içerisinde olmamız lazım. Bu seneyi inşallah en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki sene önümüzü görmemiz lazım. Hedefimiz şampiyonluk. Hocamız geldikten sonra mağlup olmadık. Ligin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra kalan tüm maçları kazanıp gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Zannediyorum bizim kadar da kadro derinliği olan bir başka takım yok. Bu seneyi böyle tamamlayıp inşallah seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmek istiyoruz.