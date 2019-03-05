Serdar Aziz: Başakşehir'in konumu bizi ilgilendirmiyor

Ersun Yanal'ın kendisine destek verdiğini vurgulayan Serdar, "İnanıyorum ki bundan sonra her şey daha iyi olacak. Hocamız bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu hem de şimdi çok yardımcı oluyor" dedi.
İşte FB TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz'in sözleri...
"Antrenman eksikliğim çok fazlasıyla vardı. 1 aya yakın kadro dışı kaldım Galatasaray'da. Bu süreçte Ersun Hocam beni çok istedi. Kendisine teşekkür ederim. Tabii istenmek çok güzel. Yavaş yavaş hazır olmaya başladım. Kayserispor maçı oynadık, kötü bir skor aldık ama oynamak bana iyi geldi. Rizespor maçında gol attım, hem onun için hem de kondisyon açısından bana iyi geldi. İnanıyorum ki bundan sonra her şey daha iyi olacak. Hocamız bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu, hem de şimdi çok yardımcı oluyor. Ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum kendisine.
"BİZİM KADAR KADRO DERİNLİĞİ OLAN BAŞKA TAKIM YOK"
Ersun Hoca geldikten sonra takım arkadaşlarımın söylediğine göre büyük bir değişim var. Biz de çok memnunuz. Bizim konum açısından farklı hesaplar içerisinde olmamız lazım. Bu seneyi inşallah en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki sene önümüzü görmemiz lazım. Hedefimiz şampiyonluk. Hocamız geldikten sonra mağlup olmadık. Ligin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra kalan tüm maçları kazanıp gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Zannediyorum bizim kadar da kadro derinliği olan bir başka takım yok. Bu seneyi böyle tamamlayıp inşallah seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmek istiyoruz.
"ERSUN HOCANIN MÜTHİŞ BİR EKİBİ VAR"
Ben de burada şahidim, müthiş bir ekibi var Ersun hocanın. Ekibinin çok iyi olduğunu buraya gelmeden önce de söylüyordu zaten herkes. Şu anki konumu asla hak etmiyoruz. Emeklerimizin ve yeteneğimizin karşılığını maalesef alamadık. Eksiklerimiz var. Hocamız da her gün burada emek veriyor. Burada gerçekten herkes iyi niyetli. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Emeklerimizin karşılıklarını inşallah alıp önümüze bakarız.
"ELJIF DAHA İYİ YERLERE GELECEK"
Eljif'i çok seviyorum. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kendisiyle ayak tenisi oynuyoruz. Oynarken bir hareket yapmıştı baya şaşırmıştım. Burada güzel günler geçiyor. Buradaki herkes futbolculuğun dışında da çok çok iyi insanlar. Personel de dahil. Başkanımız Ali Koç'tan Semih Özsoy ağabeyime kadar hepsine çok teşekkür etmek istiyorum yanımda oldu herkes. Bu sevginin karşısında uzun yıllar Fenerbahçe forması giyip bunun karşılığını vereceğimi düşünüyorum.
"BAŞAKŞEHİR'İN KONUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Başakşehir'in ligdeki konumu bizi hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı zaman zaten ismi yeter. Futbolcuların bunu iyi bilmesi gerekiyor. Ama tabi yine de çok zor bir maç olacak. Kontrollü ve iyi oynamak gerekiyor. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp bu zorlu süreci kolay hale getireceğiz. Fenerbahçe Kulübü için zor diye bir şey yoktur. Kafamızı sahaya verebildiğimiz sürece tüm maçları kazanabilecek güçteyiz. İnşallah bu zorlu süreci iyi atlatacağız."
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