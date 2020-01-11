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  4. Serdar Aziz: O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor

Serdar Aziz: O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyon hakkında, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida’nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi" ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de başarılı savunmacı Serdar Aziz, takımın son durumu ve performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Aziz, "Takım olarak çok yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel çalışmalar hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin 2. yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımda moraller çok iyi, idmanlar kıran kırana geçiyor, herkes çok motive. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın önderliğinde yalnızca hedeflerimize odaklanmış durumdayız" dedi.

"BENİM GÖREVİM HER ZAMAN HAZIR OLMAK"

Takıma katkıda bulunmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyen Serdar, "Benim görevim; her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde sahada en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu oluyorum tabii" şeklinde konuştu.

"EN UFAK POZİSYONDA İNSANLAR FENERBAHÇE ALEYHİNE BİR ŞEY ARIYOR"

Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlatan tecrübeli oyuncu, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida’nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana" yorumunu yaptı.

"İNŞALLAH SEZON SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ YAŞARIZ"

Şampiyon olmaları en büyük hedefleri olduğunu belirten Serdar, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil olmuştum. Talihsiz bir sezondu, şampiyonluk yarışından oldukça uzaktık. Bu sene ise durum bambaşka seyrediyor ve çok ayrı bir takım ruhu oluştu. Bu sezon Fenerbahçemiz her zaman olması gerektiği gibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu yarışın içinde. Evet, ilk yarıda bazı hatalarımız oldu, sıralama olarak daha iyi bir noktada devre arasına girebilirdik ancak beklemediğimiz bu puan kayıplarından dersler çıkardık ve bu doğrultuda ligin 2. yarısına hazırlanıyoruz. Daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin, koşulsuz desteğin farkındayız. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik. Taraftarımızın bizlere olan inancı ve desteği konusunda ise zaten söylenecek bir şey yok, mükemmeller. Ligin ilk yarısında en yüksek doluluk oranı bizim stadımızda. Bu da camiamızın şampiyonluk hedefine nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşarız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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