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Serdar Dursun, Jorge Jesus'u üstü kapalı tehdit etti! ''Beşiktaş ve Galatasaray...''

08.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olduğu bilinen Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a üstü kapalı tehdit geldi. Her defasında forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun, ocak ayında ayrılık sinyali verdi.

Serdar Dursun, Jorge Jesus'u üstü kapalı tehdit etti! ''Beşiktaş ve Galatasaray...''
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un yedek kulübesine hapsettiği Serdar Dursun için yolun sonu göründü. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyı üstü kapalı tehdit etti. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, sosyal medyada yine gündem oldu.

"FORMA ŞANSI BULAMAZSAM..."

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Forma şansı bulamaması halinde takımdan ayrılacağını ifade eden 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

"SAVAŞ DOLAYISIYLA GİTMEDİM"

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Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu'nun kendisini istediğini itiraf eden Serdar Dursun, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" açıklamasını yaptı.

(SABAH)


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