Serdar Dursun, Jorge Jesus'u üstü kapalı tehdit etti! ''Beşiktaş ve Galatasaray...''

Jorge Jesus'un yedek kulübesine hapsettiği Serdar Dursun için yolun sonu göründü. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncu, Portekizli çalıştırıcıyı üstü kapalı tehdit etti. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, sosyal medyada yine gündem oldu.

"FORMA ŞANSI BULAMAZSAM..."

Forma şansı bulamaması halinde takımdan ayrılacağını ifade eden 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

"SAVAŞ DOLAYISIYLA GİTMEDİM"

Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu'nun kendisini istediğini itiraf eden Serdar Dursun, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" açıklamasını yaptı.

(SABAH)



