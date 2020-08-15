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Serdar Gökhan Esen: "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar ile 2020-2021 sezonunda Kayseri’yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye kazanan Esen Makina Belsinspor’da büyük sevinç yaşanıyor.Pandemi nedeniyle sonlandırılan ligler sonrası alınan karar ile bir üst lige çıkmaya hak kazanan Esen Makina Belsinspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.

Serdar Gökhan Esen: "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar ile 2020-2021 sezonunda Kayseri’yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye kazanan Esen Makina Belsinspor’da büyük sevinç yaşanıyor.
Pandemi nedeniyle sonlandırılan ligler sonrası alınan karar ile bir üst lige çıkmaya hak kazanan Esen Makina Belsinspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek. Esen Makina Belsinspor Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, "Beklediğimiz haberi almanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta ASKF Başkanımız Musa Soykarcı’ya emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bize maddi ve manevi destek olan sponsorumuz Mustafa Ildır’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Esen Makina Belsinspor olarak Bölgesel Amatör Ligde iyi bir kadr ile mücadele edeceğiz. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Serdar Gökhan Esen:

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