Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Sosyal medya hesabını kapattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EV HAPSİ CEZASI ALDILAR!

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular. Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi. Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinde günlerini geçirirken Mehmet Ali Erbil'in sessizliği dikkat çekti.

Serdar Ortaç sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunarak bir tür günlük tutmaya başlamıştı.

SERDAR ORTAÇ'TAN RADİKAL KARAR!

Serdar Ortaç, akşam saatlerinde radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ortaç'ın 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını neden kapattığı henüz anlaşılamadı. Ünlü isim, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.