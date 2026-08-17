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Tutuklu olan Görkem Duman'dan Sevcan Orhan paylaşımı

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından gözler nişanlısı Sevcan Orhan'a çevrilmişti. Konserlerine devam ettiği için eleştirilen Orhan'ın doğum gününde Görkem Duman'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.

Tutuklu olan Görkem Duman'dan Sevcan Orhan paylaşımı

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Tutuklanma sonrası Duman'ın nişanlısı Sevcan Orhan'ın konserlerine devam etmesi eleştiri almıştı.

Konuya dair hiçbir paylaşım yapmayan Sevcan Orhan'ın doğum gününde nişanlısı Görkem Duman'ın hesabından bir paylaşım yapıldı.

Tutuklu olan Görkem Duman dan Sevcan Orhan paylaşımı 1

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı ve şu mesaj paylaşımda yer aldı:

Tutuklu olan Görkem Duman dan Sevcan Orhan paylaşımı 2

"Gözaltına alındığım andan itibaren sevgisi, dayanışması, desteğiyle her an benimle olan. Her hafta 1 saat görüşebilmek için yüzlerce kilometre öteden ziyaretime gelen canım sevgilim, güzel eşim doğum günün kutlu olsun. Bugün yanında olmayı o kadar çok istedim ki hasretin içimde yangın. Bu zorlu günler geçtiğinde ki biliyorum geçecek. Bizi çok güzel günler bekliyor. İyi ki varsın sevdiğim."

Paylaşıma Orhan ise "Hayatımın ve doğum günümün en güzel hediyesi" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sevcan Orhan
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