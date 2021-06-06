Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den aşk pozu!

Şarkıları ile popülerliğini koruyan 51 yaşındaki ünlü popçu Serdar Ortaç, şu sıralar sevgilisi Seçil Gür ile beraberliğinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz yıllarda Chloe Loughnan ile yollarını ayırmasının ardından adı bir çok isimle anılmıştı. Ancak Ortaç aşkı 35 yaşındaki şarkıcı Seçil Gür'de buldu. Sık sık magazin gündeminde yer alan çift, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk pozuyla tırnak ısırttı.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den aşk pozu!

51 yaşındaki ünlü popçu Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile adeta ikinci baharını yaşıyor.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile evliliğini bitirmesinin ardından, yaşadığı zor günleri kendisinden 15 yaş küçük şarkıcı sevgilisi Gür ile geride bırakan Ortaç, yaşadığı ilişkinin tadını çıkartıyor.

Belki de çocuk yaparız Geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenen çiftten Ortaç, tekrar evlenir misiniz sorusuna, "mutlu olalım da evlilik de gelir, belki evlat edinir belki de çocuk yaparız" açıklaması ile gündeme gelmişti.

İddiaları çürüttü Öte yandan ilişkilerine ilk başladıkları esnada ikilinin ilişkisi için reklam yakıştırması yapılmıştı. Ancak Gür, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine "Canımsın benim" notunu düşmesiyle iddiaları çürüttü.

Antrikot cevabı ile gündem olmuştu Ortaç' sevgilisi Gür'den gelen beni ne kadar seviyorsun sorusuna "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar." demesiyle sosyal medya da büyük yankı uyandırmıştı.

Aşk pozu Son olarak 35 yaşındaki Seçil Gür, ünlü popçu ile verdiği bu pozunu yayınlamasıyla mutluyuz mesajı verirken adeta düşman çatlattı.

Seçil Gür kimdir? Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande

Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.