SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Serdar Özkan Bursaspor’la yol ayrımında

Serdar Özkan Bursaspor’la yol ayrımında

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bursaspor’da Giresunspor maçı kadrosuna alınmayan Serdar Özkan’la yolların ayrılması bekleniyor.

Serdar Özkan Bursaspor’la yol ayrımında

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da tecrübeli isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında sadece 8 dakika forma giyen, Altınordu maçında ise tercih edilmeyen Serdar Özkan’ın bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

4995

Teknik direktör Mustafa Er’in de basın toplantısında başarılı futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu söylemesinin ardından gözler Giresunspor mücadelesine çevrilmişti. Ancak Özkan, maçın kadrosuna dahi alınmayarak ayrılık ihtimalini oldukça yükseltti. 33 yaşındaki futbolcunun Bursaspor’daki sözleşmesi 2021 Mayıs ayında bitiyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
TFF 1. Lig'de 2 futbolcuda korona çıktı!TFF 1. Lig'de 2 futbolcuda korona çıktı!
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Maç bittikten sonra gol attılar!
Maç bittikten sonra gol attılar!
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Ozan Kabak rakibine tükürdü
Fırtına geri döndü!
Fırtına geri döndü!
Liverpool istemiyor! İşte yeni adresi...
Liverpool istemiyor! İşte yeni adresi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı
Antonio Mrsic'in testi pozitif çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Es-Es yeni sezon formalarını belirledi
Es-Es yeni sezon formalarını belirledi
Ümit Özat geri döndü
Ümit Özat geri döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Özkan Bursaspor’la yol ayrımında
Serdar Özkan Bursaspor’la yol ayrımında
Hakan Keleş: Galibiyetle moral bulmak istiyoruz
'Galibiyetle moral bulmak istiyoruz'
Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig'de 2 futbolcuda korona çıktı!
Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir
Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir
Burak Kapacak’a F.Bahçe ve Trabzonspor’dan resmi teklif yok
Fenerbahçe ve Trabzonspor iddiası
Emre Nefiz Altınordu’da
Emre Nefiz Altınordu’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.