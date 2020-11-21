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Serdar Ünsal “Ermeniler kendilerine yakışanı yaparak yakıp yıkıyorlar”

IĞDIR HABERLERİ  | 21.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Ermeniler tarihten gelen kalleşliklerini kendilerine yakışanı yaparak çıktıkları Azerbaycan şehirlerini yakarak yıkarak çıkıyorlar.”dediBaşkan Serdar Ünsal,”Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çıkarken taş üstünde taş bırakmayarak yakıp yıkıp çıkıyorlar.

Serdar Ünsal “Ermeniler kendilerine yakışanı yaparak yakıp yıkıyorlar”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Ermeniler tarihten gelen kalleşliklerini kendilerine yakışanı yaparak çıktıkları Azerbaycan şehirlerini yakarak yıkarak çıkıyorlar.”dedi
Başkan Serdar Ünsal,”Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çıkarken taş üstünde taş bırakmayarak yakıp yıkıp çıkıyorlar. Ayrıca kalleşçe terk ettikleri yerleşim yerlerine mayın, bomba yerleştiriyorlar. Maalesef Ruslar bu kalleşliğe dur demiyor. Azerbaycan ordusu çok dikkatli olmalı, Ermenilerden kurtarılan yerleşim yerleri tuzaklarla doludur.” şeklinde konuştu.
Edindikleri bilgilere göre, Ermeniler çeşitli yiyecek, oyuncak ve kıyafetlere de patlayıcı yerleştirerek bunları yakmadıkları market ve evlere bıraktıklarını ifade eden Serdar Ünsal, “Azerbaycan ordusu bu konuda çok hassas olmalıdır. İşgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları Ermenilerin kalleşçe hazırladıkları tuzaklarla doludur. Bu tuzaklara dikkat edilmeli her alan dikkatlice bomba ve mayınlardan temizlenmelidir.Dünya kamuoyu Ermenilerin bu kalleşçe tuzaklarını görmelidir.”dedi.

Serdar Ünsal “Ermeniler kendilerine yakışanı yaparak yakıp yıkıyorlar”

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