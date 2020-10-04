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Serdar Ünsal, “Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor”

IĞDIR HABERLERİ  | 04.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, “Ermenilerin kalleşlik ruhlarında var” dedi.Ünsal, “Azerbaycan ordusunun Karabağ’da ilerleyişini durduramayan, Ermenistan’ın yine sivilleri hedef alarak Gence şehrine saldırması düştüğü acizliği gösteriyor.

Serdar Ünsal, “Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, “Ermenilerin kalleşlik ruhlarında var” dedi.
Ünsal, “Azerbaycan ordusunun Karabağ’da ilerleyişini durduramayan, Ermenistan’ın yine sivilleri hedef alarak Gence şehrine saldırması düştüğü acizliği gösteriyor. Erkekçe savaşamayan Ermeniler,geçmişte olduğu gibi kalleşliğe başvurarak sivil vatandaşların yaşadığı yerlere saldırıyor.1915-1920-1992 yıllarında da Sivilleri masum silahsız insanları kalleşçe vahşice katledenlerin torunları bugün Güçlü Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayarak işgal ettikleri topraklardan çekilirken Gence şehrine attıkları 6 füze 1 sivil vatandaşın ölümüne 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Bu saldırıda gösteriyor ki ,Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir” şeklinde konuştu.
Saldırgan Ermenistan’a gereken cevabın verileceğini söyleyen Serdar Ünsal, “Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geri alıyor.Ermenistan ise sivillere saldırıyor. Azerbaycan ordusu beyaz bayrak açan Ermeni askerlerini esir alıyor. Savaş kurallarını uyguluyor.Ermeniler ise silahsız sivilleri, çocukları öldürüyor. Bu hareket bile gösteriyor ki Ermeniler katil vahşi sivillere gücü yeten bir millettir.Bu farkı AB, ABD ve Rusya görmeli Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, sivil yerleşim yerlerine saldırıyor.Azerbaycan ordusu ile savaşmaya cesareti gücü yoktur.Gücü ancak sivillere yetiyor.” dedi.

Serdar Ünsal, “Ermeniler yine kalleşçe saldırıyor”

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