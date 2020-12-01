Serdivan Aralık ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerince gerçekleşti

Serdivan Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı pandemi tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Aralık ayı olağan toplantısında imar konularını da içere toplam 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan hasta nakil aracı alınması ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pandemi sürecinden önce de özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların talepte bulunulması halinde hastaneye ulaşımlarının belediye tarafından sağlandığını belirterek; sadece 2020 yılında 411 kişinin sağlık kuruluşlarına naklini gerçekleştirdiklerini, 68 vatandaşı da il dışında bulunan hastanelere ulaştırdıklarını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde dezavantajlı guruplar başta olmak üzere yaşlı vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımlarına ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Alemdar, bu kapsamda tam donanımlı yeni bir nakil aracının belediyenin araç filosuna eklenmesinin hizmet kalitesini ve hızını daha da arttıracağını söyledi. Başkan Alemdar’a hassasiyeti için teşekkür ettiklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Şaban Koludra, hasta nakil aracının yanı sıra Başkan Alemdar’ın zaman zaman hem özel aracını hem de makam aracını hasta nakli için kullandırdığına da şahit olduklarını ifade ederek bunun için da ayrıca teşekkür ettiklerini söyledi.

