YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

SAKARYA HABERLERİ  | 11.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi ekipleri 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı.Korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Serdivan Belediyesi hizmet etmeye devam ediyor.

Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

Serdivan Belediyesi ekipleri 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı.
Korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Serdivan Belediyesi hizmet etmeye devam ediyor. Ekipler 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı. Vatandaşların whatsapp iletişim hattından gönderdiği talep ve önerileri anında yerine getirdiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaşlarımızın kendilerini evde izole etmeleri ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için belediyemiz bünyesinde whastapp iletişim birimi kurduk. 3 günde bin 944 vatandaşımız sistem üzerinden bizlere taleplerini iletti. Bunun yanı sıra belediyemizin çağrı merkezine 6 bin 226 çağrı geldi. Vatandaşlarımızdan bize ulaşan tüm taleplere cevap veriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın bizlerden talebi ne ise, o ihtiyaçları en kısa sürede çözmek için gayret edeceğiz” dedi.

Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cerrahoğlu Eczanesi
Adapazari
Fakülte Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.