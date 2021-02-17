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Serdivan Belediyesi bin 835 sokakta karla mücadelesini sürdürüyor

17.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Serdivan Belediyesi, üç gündür aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda ve ilçenin yüksek kesimlerinde günün ilk ışıklarına kadar yol açma ve tuzlama çalışması yürüten karla mücadele ekipleri, gün içinde de çalışmalarını devam ettirerek kaldırımları da yaya trafiğine uygun hale getiriyor.

Serdivan Belediyesi, üç gündür aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda ve ilçenin yüksek kesimlerinde günün ilk ışıklarına kadar yol açma ve tuzlama çalışması yürüten karla mücadele ekipleri, gün içinde de çalışmalarını devam ettirerek kaldırımları da yaya trafiğine uygun hale getiriyor. Tüm ekip ve ekipmanla 24 saat esasına göre sahada çalışan ekipler, vatandaşların kriz merkezine ilettikleri çağrılara da süratle cevap veriyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; zaman zaman tipiye dönen, hızını ve etkisini arttıran kar yağışına bağlı olarak ana arterlerin başta olmak üzere toplam bin 835 sokakta hayatın normal seyrinde devam etmesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 24 saat küreme ve tuzlama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

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