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Serdivan Belediyesi çocuklara etkinlik hazırladı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.04.2020 18:17 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, ramazan ayı boyunca çocukların vakitlerini güzel geçirmeleri için çeşitli etkinlikler hazırladı.Korona virüs sürecinde çocuklara yönelik etkinliklerini online olarak sürdüren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, ramazan ayına özel etkinliklerle çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Serdivan Belediyesi çocuklara etkinlik hazırladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, ramazan ayı boyunca çocukların vakitlerini güzel geçirmeleri için çeşitli etkinlikler hazırladı.
Korona virüs sürecinde çocuklara yönelik etkinliklerini online olarak sürdüren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, ramazan ayına özel etkinliklerle çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Origami günlüğü, çorap oyuncak günlüğü, geleneksel Türk sanatları günlüğü, çağdaş Türk sanatları günlüğü ve hadis günlüğü başlıklarıyla beş farklı etkinlik her gün Serdivan Çocuk Akademisi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Etkinlikleri Instagram, Facebook ve Twitter’dan takip eden aileler ve çocuklar paylaşılan etkinlikleri evlerinde uygulama fırsatı buluyorlar.
Etkinlikler arasında yer alan ve her gün farklı hadislerin paylaşıldığı hadis günlüğünde çocuklar hem öğreniyor hem de öğrendikleri hadisleri uyguluyorlar. Arkadaşlığa, iyiliğe, yardımlaşmaya ve güzel davranışlara teşvik eden hadisler çocuklarla paylaşılıyor ve bu hadisler çerçevesinde uygulamaları isteniyor. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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