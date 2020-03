Serdivan Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçede dezenfekte hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte hizmetlerini aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi bu çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de devam ettiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında hayata geçirilen ’Yaşlı Destek Hattı’ uygulamasıyla evlerinde yalnız yaşayan yaşlıları rutin olarak ziyaret ettiklerini ve sağlık, kişisel bakım ve acil ihtiyaç duydukları diğer gereksinimlerini karşıladıklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden dışarı çıkmaları sağlık açısından risk oluşturan yaşlıların günlük siparişlerini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeliyle tedarik ederek kendileri dışarı çıkmadan adreslerine teslim ettiklerini belirtti.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım

Yaşlı Destek Hattı uygulamasını Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Millet ve devlet olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte aldığımız tedbirlerle koronavirüs salgınına karşı başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız şu anda evlerimizde kalmanın daha doğru olacağını, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamamızı tavsiye ediyor. Riske karşı belirlenen 14 kurala harfiyen uymamızı istiyor. İnanıyorum ki hep birlikte bu kurallara uyacak ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayacağız” dedi.

Avrupa’ya insanlık dersi

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de Serdivan Belediyesi olarak 7/24 yaşlıların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; her ortamda sözde, insan haklarının yılmaz savunucuları olduklarını yineleyen ama en ufak bir olumsuzlukta bu sözlerini çiğnemekten çekinmeyen Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışları asla bizim örfümüzle, değerlerimizle, hizmet anlayışımızla ve insana verdiğimiz değerle örtüşmemektedir. Aksine bizim kadim kültürümüzde, yaşlılarımıza hürmet, onların gönüllerini hoşnut etmek, hem dünyevi hem de uhrevi saadetin olmazsa olmazı olarak kabul edilir. İşte bu yüzden biz milletçe sözde medeni olduğunu iddia eden Avrupa’ya bu süreçte de insanlık dersi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Serdivan genelinde yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bu süreçte Yaşlı Destek Hattına kayıtlı vatandaşları da daha sık ziyaret etiklerini ifade eden Alemdar, "Ekiplerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Belediyemizin hazırladığı kolonya, likit jel ve maskeden oluşan hijyen setini de yaşlılarımıza ulaştırarak, yaşlılarımızı 14 kural hakkında bilgilendiriyor. Hemşehrilerimizin sağlığının korunması noktasında aldığımız tüm tedbirleri ve sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarını her noktayı, her hususu atlamadan en ince ayrıntısına kadar planlayarak sürdürüyoruz. Genciyle yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci hep birlikte atlatacağız. Unutmayalım ki Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil" şeklinde konuştu.