Serdivan Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta, Temizlik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Açıklanan son kararlar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde gerekli tedbirleri alırken pazar girişleri bariyerlerle çevrelendi, giriş ve çıkışlar kontrollü olarak gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca alışverişe gelen vatandaşları ve esnafları hem maske kullanımı ile ilgili bilgilendirdi, hem de maskesi olmayanlara ücretsiz maske dağıttı.

Maske ve sosyal mesafe

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar doğrultusunda biz de gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi noktasında tüm ekiplerimizle Serdivan genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları noktalarda denetimlerimizi sıklaştırdık. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması için tüm ekiplerimiz özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Sağ olsun esnaflarımız da vatandaşlarımız da bu konuda son derece hassas. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz ve çevremiz için kurallara uyalım” dedi.