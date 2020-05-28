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Serdivan Belediyesi ekipleri semt pazarlarında maske denetimi yaptı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Serdivan’daki semt pazarlarında maske denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, maskesiz olarak pazar alışverişine gelen vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı.Serdivan Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlerde bulundu.

Serdivan’daki semt pazarlarında maske denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, maskesiz olarak pazar alışverişine gelen vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı.
Serdivan Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlerde bulundu. Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maskesiz gelenlere de ücretsiz maske dağıttı. Yapılan denetimlerde vatandaşlar, tedbirlerin sıkı tutulmasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

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