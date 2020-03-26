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Serdivan Belediyesi ekipleri vatandaşları yalnız bırakmıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 26.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun müşterek gerçekleştirdiği uygulama kapsamında korona virüs salgını nedeniyle süreci evlerinde geçiren vatandaşların temel ihtiyaçları bir telefonla kendilerine getiriliyor.7/24 çalışan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ederek medikal ihtiyaçlardan temel gıda malzemelerine kadar tüm gereksinimleri sahiplerine ulaştırıyor.

Serdivan Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun müşterek gerçekleştirdiği uygulama kapsamında korona virüs salgını nedeniyle süreci evlerinde geçiren vatandaşların temel ihtiyaçları bir telefonla kendilerine getiriliyor.
7/24 çalışan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ederek medikal ihtiyaçlardan temel gıda malzemelerine kadar tüm gereksinimleri sahiplerine ulaştırıyor. Korona virüsüne karşı etkin mücadelede dezenfekte işlemlerini Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz masasından takip ettiklerini ve sıkı bir şekilde süreci takip ederek yönettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal belediyecilik noktasındaki taleplerin de 2016 yılında hizmete giren Yaşlı Destek Hattı birimiyle yerine getirildiğini ifade etti.
Bu kritik süreci evlerinde geçiren vatandaşların taleplerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ivedilikle yerine getirildiğini belirten Alemdar, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan zorunlu kalmadıkça evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz. Yaşlı ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın ise kesinlikle dışarı çıkmamalarını, ihtiyaç duydukları konularla alakalı Kaymakamlığımız uhdesinde kurulan Vefa Destek Birimi aracılığı ile iletişime geçmelerini istiyoruz. Biz onlara bir telefon kadar yakınız. İstedikleri siparişler ekiplerimiz tarafından anında kapıya kadar getiriliyor. Bu kapsamda 65 yaş üzeri olan ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden belediyemizin 444 5450 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Bunun yanı sıra 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan da Vefa Sosyal Destek Grubu’na ulaşabilirler. Günün hangi saati olursa olsun hiç fark etmez. Onlar yeter ki evde kalsın, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasından gelen çağrılara yanıt vererek ilgili birimi harekete geçiriyor ve ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

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