YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Serdivan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 13.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, temel ihtiyaçların yanı sıra özel talepleri de yerine getiriyor.Yaşlı Destek Hattı Uygulaması kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaşan 72 yaşındaki Emine Görgülü, evinin bacasının temizlenmesi noktasında belediye ekiplerinden yardım istedi.

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, temel ihtiyaçların yanı sıra özel talepleri de yerine getiriyor.
Yaşlı Destek Hattı Uygulaması kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaşan 72 yaşındaki Emine Görgülü, evinin bacasının temizlenmesi noktasında belediye ekiplerinden yardım istedi. Emine Görgülü’nün isteğini yerine getirmek için harekete geçen ekipler, Görgülü’nün ikamet ettiği adrese ulaşarak tıkanan bacanın yanı sıra soba borularını da temizledi.
Hizmetten dolayı Serdivan Belediyesi’ne teşekkür eden Emine Görgülü, yalnız yaşadığını ve Yaşlı Destek Hattı uygulaması sayesinde belediyenin her an yanında olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Dilek Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Yasemin Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Emre Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sessizliğe büründü

Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sessizliğe büründü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.