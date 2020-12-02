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Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.12.2020 17:26 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadelede temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de aralıksız devam ettiren Serdivan Belediyesi bu süreçte sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı.Serdivan’ın farklı noktalarına yerleştirilen beslenme üniteleri her gün kontrol edilerek mama ve suyla takviye eden ekipler hasta veya yaralı olup tedavi gerektiren sokak hayvanları da alarak veteriner kontrolünde tedavi ettiriyor.

Korona virüs ile mücadelede temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de aralıksız devam ettiren Serdivan Belediyesi bu süreçte sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı.
Serdivan’ın farklı noktalarına yerleştirilen beslenme üniteleri her gün kontrol edilerek mama ve suyla takviye eden ekipler hasta veya yaralı olup tedavi gerektiren sokak hayvanları da alarak veteriner kontrolünde tedavi ettiriyor. Sağlık sorunları giderilen sokak hayvanları tedavilerinin ardından doğal ortamlarına salınırken birinin yardımı ile hayatını devam ettirebilecek olanlar ise gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından sahiplendiriliyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte daha fazla bakıma ihtiyaç duyacak sokak hayvanları için de gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade edilirken, hem beslenme ünitelerinin hem de sokak hayvanlarının sağlık durumlarının bu süreçte daha sık kontrol edileceği belirtildi.

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