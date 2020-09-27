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Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

SAKARYA HABERLERİ  | 27.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Belediye ekipleri tarafından Serdivan’ın farklı noktalarına yerleştirilmiş olan beslenme üniteleri ekipler tarafından her gün denetleniyor ve mama ile takviye ediliyor.Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada sokak hayvanları için ekiplerin 24 saat görev yaptığı ifade edilirken, sahipsiz hayvanların bu üniteler sayesinde beslenme problemi yaşamadığı belirtildi.

Belediye ekipleri tarafından Serdivan’ın farklı noktalarına yerleştirilmiş olan beslenme üniteleri ekipler tarafından her gün denetleniyor ve mama ile takviye ediliyor.
Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada sokak hayvanları için ekiplerin 24 saat görev yaptığı ifade edilirken, sahipsiz hayvanların bu üniteler sayesinde beslenme problemi yaşamadığı belirtildi. Beslenme ünitelerinin sayılarının daha da arttırılacağı vurgulanırken ayrıca mevcutta hizmet veren ünitelerin de rutin olarak ekipler tarafından bakım ve onarımlarının yapıldığı bildirildi.
Pandemi döneminde özellikle sahipsiz hayvanların beslenme sorunu yaşamaması adına çalışmaların daha da sıklaştırıldığı vurgulanırken sadece pandemi döneminde 5 bin kilogramın üzerinde kuru mama dağıtıldığı belirtildi. Serdivan belediyesinin 24 saat hizmet vermeye devam edeceği ifade edilirken, vatandaşların da günün her saati sokak hayvanları için Belediyenin 444 54 50 çağrı merkezini arayabilecekleri dile getirildi.

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