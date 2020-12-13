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Serdivan Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

SAKARYA HABERLERİ  | 13.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan hayvanlar için beslenme ünitelerine ve belirlenen noktalara kuru mama ve su bırakılıyor.

Serdivan Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan hayvanlar için beslenme ünitelerine ve belirlenen noktalara kuru mama ve su bırakılıyor. Normal zamanlarda da sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını karşılayan Serdivan Belediyesi, kısıtlamanın olduğu günlerde sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Şehir merkezindeki sokak hayvanları için yapılan çalışmaların aynısı kırsal alanlardaki hayvanlar için de yapılıyor. Onları da yalnız bırakmayan ekipler belirli noktalara yem, mama ve su bırakıyor.

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