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Serdivan Belediyesi’nin 2021 bütçesi belli oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında toplanan mecliste iki madde görüşüldü.

Serdivan Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında toplanan mecliste iki madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan ve bir önceki oturumda Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2021 yılı bütçesi de bu oturumda oylanarak karara bağlandı. Serdivan Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 114 Milyon TL olarak belirlendi.
2021 yılı bütçesinin Serdivan’a hayırlı olmasını dileyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek olan yeni bütçemiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Gündem maddeleri arasında 2021 mali yılı ücret tarifesi de görüşülerek karara bağlandı.

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